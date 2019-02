Home Depot enttäuscht trotz Umsatz- und Ergebnissprung

Der US-Baumarktkonzern Home Depot hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz Umsatz- und Ergebnisrekord die eigenen Ziele nicht ganz halten können. Im neuen Jahr will Konzernchef Craig Menear Umsatz- und Ergebnis zwar nochmals steigern, wie Home Depot am Dienstag in Atlanta mitteilte. Allerdings nimmt sich das Management nun deutlich geringere Sprünge vor. Seine Anleger will der Konzern mit einem Aktienrückkauf im Umfang von bis zu 15 Milliarden Dollar bei der Stange halten.