Home Depot wächst überraschend stark und erhöht Jahresprognose

Zuvor war der Konzern für dieses Jahr noch von einer deutlichen Abschwächung des Wachstums im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen. Der Umsatz sollte nur "leicht" steigen, die operative Marge sich auf dem Niveau von 2021 bewegen. Beim Ergebnis je Aktie rechnete Home Depot mit einem niedrigen einstelligen prozentualen Plus. Nach den ersten drei Monaten zeigt sich Konzernchef Ted Decker nun aber optimistischer: "Das Geschäftsjahr 2022 hat mit dem höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte im ersten Quartal einen starken Start hingelegt." Dies sei umso beeindruckender, da die Ergebnisse sich mit dem Rekordwachstum in 2021 messen müssten und der Konzern in diesem Frühjahr zunächst einen langsameren Start gehabt habe.

Die Erlöse kletterten nach Konzernangaben in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent auf 38,9 Milliarden Dollar (37,3 Milliarden Euro). Auf vergleichbarer Basis betrug der Zuwachs konzernweit 2,2 Prozent, in den USA war es ein halber Prozentpunkt weniger. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um zwei Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn je Aktie belief sich auf 4,09 Dollar - sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor./lew/tav/eas

