Honda schliesst Werk in Grossbritannien

Der japanische Autobauer Honda schliesst sein Werk in Grossbritannien. Das gab der Konzern am Dienstag bekannt. Das Werk in Swindon ist Hondas einzige Fertigungsstätte in Europa. Die Fabrik mit 3500 Beschäftigten soll 2021 die Arbeit einstellen. Honda ist damit ein weiteres japanisches Unternehmen, das die Geschäfte in Grossbritannien zurückfährt. Wenige Wochen vor dem am 29. März anstehenden EU-Austritt Grossbritanniens (Brexit) hatte Nissan mitgeteilt, die nächste Generation seines SUV-Modells X-Trail für den europäischen Markt werde in Japan statt in England gebaut. Man wolle die Produktion des X-Trails im Werk in Kyushu zusammenführen, hiess es./ln/DP/jha