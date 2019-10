Honda und Hitachi wollen neuen Autozulieferer schmieden

(Ausführliche Fassung) - In der kriselnden Autozulieferbranche soll ein neuer japanischer Grosskonzern entstehen. Der Autobauer Honda und der Mischkonzern Hitachi bestätigten am Mittwoch, dass sie einen Grossteil ihrer Geschäfte in diesem Segment zusammenlegen wollen. Demnach will Honda, der zweitgrösste Autobauer Japans, seine drei Beteiligungen Keihin, Showa und Nissin Kogyo in das neue Unternehmen einbringen. Hitachi wiederum will seine auf autonomes und vernetztes Fahren spezialisierte Tochter Hitachi Automotive beisteuern. Vorgesehen ist, dass Hitachi zwei Drittel der Anteile am neuen Konzern halten soll und Honda den Rest, wie beide Unternehmen mitteilten.