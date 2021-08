Hornbach Schweiz plant weitere Filialeröffnungen in der Schweiz

Dies dürfte allerdings etwas Zeit in Anspruch nehmen: In zehn bis fünfzehn Jahren solle es soweit sein, so Pellegrini. "Der Bau neuer Filialen ist in der Schweiz sehr komplex." Das Bewilligungsverfahren dauere sehr lange. Bis eine Filiale eröffnet werden könne, dauere es vier bis fünf Jahre.

Die Baumarktbranche hatte durch Corona einen kräftigen Schub bekommen: "Seit Corona bewegt sich die ganze Branche auf einem ganz neuen Niveau", sagt Pellegrini. Auch beim Hornbach-Baumarkt-Konzern sei der Umsatz letztes Jahr um über 15 Prozent gewachsen. Den Umsatz der Schweiz gebe man nicht bekannt, "wir sind aber zufrieden."

Verstärkter Konkurrenzdruck

Pellegrini rechnet zwar damit, dass es wieder einen Rückgang geben könnte. "Menschen werden sich auch wieder für anderes interessieren und ihre Ferien zum Beispiel im Ausland statt mit Gärtnern verbringen." Das spüre Hornbach schon jetzt leicht. Die Hornbach-Gruppe rechnet gemäss Angaben von Ende Juni insgesamt noch mit einem leichten Umsatzwachstum in diesem Jahr.

Wie es weitergehe, hänge einerseits vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, sagt Pellegrini. Andererseits glaube er, dass es die Branche geschafft habe, in den Köpfen der Kunden etwas auszulösen. "Die Freude am Werkeln zu Hause wird so schnell nicht wieder verschwinden."

Allerdings drängten vermehrt Onlinehändler auf den Markt und der Konkurrenzdruck sei stärker geworden. Mit der Übernahme von Jumbo durch Coop entsteht zudem ein Player mit über 100 Filialen.

tt/

(AWP)