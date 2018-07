Hotel-Konzern Hyatt streckt Fühler nach NH-Gruppe aus

Die starke Präsenz der Gruppe in Europa würde das Hyatt-Portfolio erfolgreich ergänzen. Er strebe nun eine Prüfung der Bücher an, um eine Basis für ein Angebot zu erhalten. Auch NH bestätigte am Freitag den Eingang eines Briefs von Hyatt am Freitag.

Die Nachricht trieb am Freitag die NH-Aktie zuletzt um 7,5 Prozent in die Höhe. Die Hotel-Gruppe ist derzeit an der Börse 2,6 Milliarden Euro wert, befindet sich allerdings gerade in einem Übernahmeprozess. So will der grösste NH-Aktionär, die thailändische Minor International Plc, die bereits etliche Hotels und Restaurants besitzt, NH komplett übernehmen. Minor hatte im Juni dem chinesischen Konglomerat HNA seinen Anteil abgekauft und inzwischen auf 35,55 Prozent ausgebaut. Die NH-Aktionäre müssen aber der Übernahme noch zustimmen, eine Hauptversammlung ist für den 9. August angesetzt./she/men/jha/

(AWP)