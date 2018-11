Hotelplan kauft den Geschäftsreisespezialisten Finass

Der Reiseveranstalter Hotelplan baut sein Angebot für Geschäftsreisen aus. Er kauft rückwirkend auf Anfang November die auf Geschäfts- und Event-Reisen spezialisierte Finass Reisen AG mit Sitz in Wetzikon, wie er am Freitag mitteilte. Die beiden Unternehmen arbeiten den Angaben zufolge bereits seit einigen Jahren in den Bereichen IT und Datenschutz zusammen.