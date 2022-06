Hotelplan Suisse erlebt Buchungsboom

(Update) - Nach dem Coronaloch sieht der Reiseveranstalter Hotelplan Suisse wieder sehr positiv auf die kommenden Sommer- und Herbstmonate. Der Nachholbedarf an Ferien im Ausland sei extrem stark, teilte die Migros-Reisetochter am Montag an einer Medienkonferenz mit. Der Buchungsboom halte nun schon seit mehreren Wochen an.