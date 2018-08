HSBC will in der Schweiz Private-Banker anstellen

"Gut zwanzig" der Stellen sollen in der Schweiz und in Luxemburg geschaffen werden, erklärte ein Sprecher des Instituts am Mittwoch gegenüber AWP. Genauer ins Detail wollte aber er nicht gehen.

Die Mehrheit der neuen Anstellungen erfolgt allerdings in der Region Asien-Pazifik, die historisch zum Einflussgebiet von HSBC (Hong Kong & Shanghai Banking Corporation) und gemäss Mitteilung auch zu den am stärksten wachsenden Regionen der Bank gehört. In diesem Jahr sollen bereits rund 70 neue Mitarbeitende in Hongkong und 40 in Singapur zur Bank stossen.

Im Private Banking beschäftigt HSBC weltweit insgesamt 3'000 Personen, die Kundenvermögen in der Höhe von 330 Milliarden US-Dollar verwalten. Nach turbulenten Jahren rund um die Affaire Hervé Falciani hat die Gruppe gemäss Mitteilung ihren Fokus auf bestimmte Länder und die sehr vermögenden Kunden (High-Net-Worth- und Ultra-High-Net-Worth Individuals) verstärkt.

