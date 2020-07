HSC Fund kauft Gewerbeareal im Thurgau

Der Marktwert des Objekts in Arbon belaufe sich auf rund 26,2 Millionen Franken, wie der an der Börse SIX kotierte Immobilienfonds am Dienstag mitteilte. Das Areal an einer "hervorragend erschlossenen und äusserst wirtschaftsintensiven Lage" weist laut den Angaben eine vermietbare Fläche von fast 22'500 Quadratmeter auf. Es generiere mit diversen Mietverhältnissen Einnahmen von rund 1,4 Millionen pro Jahr. Insgesamt misst das Grundstück rund 35'000 Quadratmeter.

Der Kauf der Liegenschaft in Versoix mit einem Marktwert von 31,1 Millionen Franken hatte der HSC Fund bereits Anfang Mai bekannt gegeben. Nachdem der Kanton sein Vorkaufsrecht nicht ausgeübt hat, hat die Akquisition nun rückwirkend zum 1. Mai 2020 stattgefunden.

Mit den Akquisitionen in Arbon und Versoix erhöht der HSC Fund laut der Mitteilung das Gesamtvolumen seines Portfolios um etwa 57 Millionen auf fast 705 Millionen Franken. Die Ausschüttungsfähigkeit des Fonds bleibe auch nach diesen beiden Akquisitionen weiterhin "äusserst stabil", heisst es.

tp/tt

(AWP)