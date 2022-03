HSL Fund ist im Jahr 2021 stark gewachsen und will weiter zulegen

Insgesamt seien 19 Wohnliegenschaften mit einem Verkehrswert von 291 Millionen Franken dazugekauft worden, so die Mitteilung weiter. Finanziert wurden die Zukäufe mit zwei Kapitalerhöhungen mit Emissionserlösen von 37,6 Millionen respektive 117,5 Millionen Franken. Insgesamt besteht das Immobilienportfolio aus 41 Liegenschaften mit 1176 Wohneinheiten.

Stark zugelegt haben im Zuge der Expansion auch die Mieteinnahmen: Der Soll-Mietertrag stieg annualisiert innert Jahresfrist um 115 Prozent auf 19,2 Millionen Franken. Und der Nettoinventarwert pro Fondsanteil nahm im 2021 um 4,6 Prozent auf 113,31 Franken zu, was bereinigt um die Ausschüttung einer Anlagerendite von 7,7 Prozent entspreche, heisst es. Die Ausschüttung wurde um 30 Rappen auf 3,40 Franken pro Anteil erhöht.

Der Fonds strebt weiteres Wachstum an. So tragen bereits sechs Wohnliegenschaften mit 170 Wohnungen in Zweidlen und Wattwil neu vollumfänglich zum Ertrag bei. Insgesamt soll das Portfolio den Plänen zufolge im laufenden Jahr mit Wohnliegenschaften auf eine Portfoliogrösse von mindestens 800 Millionen Franken ausgebaut werden. Zur Finanzierung werde noch im ersten Halbjahr eine Kapitalerhöhung durchgeführt.

Eine Kotierung des Fonds an der SIX Swiss Exchange ist den Angaben zufolge in diesem oder im nächsten Jahr geplant. Voraussetzung dazu seien gute Marktbedingungen und eine adäquate Portfoliogrösse, heisst es.

mk/ra

(AWP)