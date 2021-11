Die in der Zeit vom 11. bis 29. Oktober 2021 durchgeführte Kapitalerhöhung sei deutlich überzeichnet gewesen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Insgesamt werden 250'000 neue Anteile zu einem Ausgabepreis von 120,26 Franken netto je Anteil ausgegeben. Nach der Kapitalerhöhung beläuft sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile auf 1,25 Millionen. Die Liberierung erfolgt am 5. November 2021.

sig/uh

(AWP)