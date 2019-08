Huawei: Können Android in Smartphones schon jetzt ersetzen

Huawei wäre nach eigenen Angaben schon jetzt in der Lage, in seinen Smartphones das Google -System Android durch seine eigene Software zu ersetzen. Der chinesische Smartphone-Anbieter und Netzwerk-Ausrüster stellte am Freitag sein Betriebssystem mit dem Namen Harmony OS vor, dass auch in Computern, Tablets und anderen Geräten laufen soll.