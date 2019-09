Huawei stellt neues Smartphone am 19. September in München vor

Huawei wird sein neues Top-Smartphone am 19. September in München vorstellen. Es dürfte allerdings wegen der US-Blockade nur ohne vorinstallierte Google -Apps erscheinen dürfen, was schlecht für die Verkaufschancen in Europa wäre. Huawei bestätigte den schon seit einiger Zeit kolportierten Termin zur Vorstellung des Modells Mate 30 mit einem wenige Sekunden langen Video bei ohne weitere Details.