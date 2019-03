Huber+Suhner: Grossaktionär Abegg stösst gesamtes Paket von 10% ab

So hat Abegg gut 2 Millionen Huber+Suhner Aktien, entsprechend einem Anteil von 10,04 Prozent, in Form eines beschleunigten Platzierungsverfahrens verkauft, wie Huber+Suhner am Montag mitteilte. Der Platzierungspreis lag bei 75 Franken je Aktie, so dass die ganze Transaktion einen Wert von gut 152 Millionen Franken hatte.

Die Familie Bodmer hat seit über 50 Jahren Huber+Suhner mitfinanziert und begleitet. Der Verkauf erfolgte im Rahmen einer Neuausrichtung des Beteiligungsportfolios der Abegg Holding.

Annina Müller-Bodmer bleibt Huber+Suhner als private Investorin erhalten. Sie hat ihren privat gehaltenen Anteil im Rahmen des Platzierungsverfahrens von rund 1 auf rund 3 Prozent erhöht.

cf/

(AWP)