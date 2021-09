Huber+Suhner-Grossaktionär Metrohm will 10-Prozent-Anteil verkaufen

Bei Huber+Suhner will Grossaktionär Metrohm einen Anteil von 10 Prozent an der Industriegruppe veräussern. Es sei der Verkauf von 2 Millionen Aktien zu einem Preis von 170 Millionen Franken geplant, teilte der alleinige Bookrunner Credit Suisse am Dienstagabend mit. Das Angebot sei überzeichnet.