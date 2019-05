Huber+Suhner kauft von deutscher Kathrein das Bahn- und Busantennen-Portfolio

Der jährliche Umsatz des übernommenen Portfolios liege im unteren einstelligen Millionenbereich, schrieb das Unternehmen am Mittwochabend in einem Communiqué. Der Abschluss der Transaktion werde in den nächsten Tagen erwartet. Über die finanziellen Details hätten beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Kauf stärke man die Marktposition bei der Ausrüstung von Bus und Bahn mit mobiler Kommunikation. Das Bedürfnis nach mobiler Kommunikation in öffentlichen Verkehrsmitteln verlange wegen ständig steigender Datenmengen nach unterbrechungsfreier und stabiler Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, hiess es.

jb/al

(AWP)