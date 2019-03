Hugo Boss will beim Gewinn stärker zulegen

Der Modekonzern Hugo Boss erwartet für das laufende Jahr ein weiteres Wachstum. So soll der Umsatz 2019 währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag im schwäbischen Metzingen mitteilte. Beitragen soll dazu der Onlinehandel sowie ein überproportionales Wachstum in der Region Asien/Pazifik. Im Vorjahr hatte Hugo Boss die Erlöse währunsgbereinigt um 4 Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro gesteigert.