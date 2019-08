Der Modekonzern Hugo Boss wird nach einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal für das Gesamtjahr vorsichtiger. Im Gesamtjahr dürften Umsatz und Gewinn "am unteren Ende der bestehenden Prognose" liegen, teilte der MDax -Konzern am Donnerstag in Metzingen mit. Wegen höherer Zinsaufwendungen war der Konzerngewinn im zweiten Quartal rückläufig.