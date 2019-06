Hupac reagiert auf Belt & Road-Initiative und kooperiert stärker mit Duisport

Hupac und Duisport, Betreiber der wichtigsten Logistikdrehscheibe in Zentraleuropa, wollen dabei gemeinsam Terminals entlang der Seidenstrasse entwickeln, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Auch soll an Lösungen zur Reduzierung der Fahrtzeiten der Chinazüge gearbeitet werden.

Vereinbart wurde ausserdem, dass der Terminalraum Duisburg um weitere Umschlagkapazitäten für neue intermodale Verbindungen erweitert werden soll. Zudem soll die Anbindung der Westhäfen Antwerpen, Rotterdam und Zeebrugge verbessert werden. Dadurch werde der Duisburger Hafen als Gateway für den Weitertransport der maritimen Frachten innerhalb Europas gestärkt.

Die intensivierte Kooperation erfolge im Hinblick auf "die Umsetzung der Verlagerungsziele der Schweiz auf der Nord-Süd-Achse und der Anbindung des Hupac-Netzwerks in der Mitte Europas an die transkontinentalen Verkehrsströme auf der Ost-West-Achse", sagte in der Mitteilung Michail Stahlhut, CEO der Hupac Intermodal.

