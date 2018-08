Hupac verzeichnet Verkehrswachstum im Halbjahr

Die Verkehrssteigerung betrug 8 Prozent. Insgesamt beförderte Hupac 439'409 Strassensendungen, was einem Plus von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Mit einem Plus von 9,4 Prozent auf 278'038 Strassensendungen legte dabei der Verkehr auf der Nord-Südachse im Transit durch die Schweiz deutlich zu.

Zum ersten Mal trug die ERS Railways zum positiven Gruppenergebnis bei. Der Kombi-Operateur mit Sitz in Rotterdam und Hamburg gehört seit Juni 2018 zur Hupac. Dank ERS Railways will Hupac den Zugang zu deutschen Seehäfen und dem deutschen Hinterland ausbauen.

