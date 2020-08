Hurrikan 'Laura' dürfte Versicherer um die 10 Milliarden Dollar kosten

Die Zerstörungen durch Wirbelsturm "Laura" in den USA dürften die Versicherungsbranche nach Schätzung von Experten um die 10 Milliarden US-Dollar (8,5 Mrd Euro) kosten. Der auf Risikoanalysen spezialisierte Versicherungsdienstleister CoreLogic bezifferte die versicherten Schäden an Wohnhäusern und Betriebsgebäuden in den US-Bundesstaaten Lousiana und Texas auf 8 bis 12 Milliarden Dollar, wie er am Freitag im kalifornischen Irvine mitteilte. "Laura" hatte in Hurrikanstärke schwere Schäden an der US-Küste am Golf von Mexiko angerichtet und sich über Louisiana zu einem tropischen Sturm abgeschwächt.