Das Fintech-Unternehmen mit Sitz in Vilnius bietet den Angaben zufolge eine einfache Lösung für den internatiolalen elektronischen Zahlungsverkehr und verwaltet für die Kunden Konten mit eigener IBAN-Nummer. Das Unternehmen verfügt in Litauen über eine sogenannte E-Money-Licence und unterliegt der europäischen Regulierung. Damit stosse ein erstes in Europa zugelasses Unternehmen zum Nutzerkreis von Finstar dazu, so die Meldung.

an/kw

(AWP)