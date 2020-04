Hyundai-Werk in Tschechien beendet Coronavirus-Betriebspause

Als erste Autofabrik in Tschechien hat das Hyundai -Werk im östlich gelegenen Nosovice nach mehr als dreiwöchiger Corona-Pause den Betrieb wieder aufgenommen. Die Fliessbänder liefen am Dienstagmorgen an, wie ein Firmensprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Der südkoreanische Automobilhersteller hatte die Produktion in seinem einzigen Werk in der Europäischen Union am 21. März im Zuge der Massnahmen gegen das neuartige Coronavirus gestoppt.