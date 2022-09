IAA NFZ/Chef der VW-Nutzfahrzeug-Gruppe Traton: Transportnachfrage noch stark

Der Chef der Volkswagen -Nutzfahrzeug-Holding Traton sieht trotz aufziehender Konjunktursorgen prinzipiell weiter gute Geschäftschancen für die wichtige Branche. "Grundsätzlich bleibt die Transportnachfrage in allen Märkten auf einem sehr, sehr hohen Niveau", sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Levin am Montag auf der IAA-Nutzfahrzeugemesse in Hannover im Gespräch mit den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX. Die VW -Konzernmarken MAN, Scania und Navistar hätten weitgehend vernetzte Flotten auf der Strasse, an deren Daten man die Aktivitäten der Kunden ablesen könne.