IBM-Gehaltsrunde startet - Ärger über Auslagerungspläne an Bechtle

Die Gewerkschaft Verdi hat für die Beschäftigten des IT-Konzerns IBM 5,5 Prozent mehr Geld gefordert. Am Freitag begannen die Verhandlungen für die rund 12 000 Mitarbeiter in Deutschland am Firmensitz in Ehningen. Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach verlangte zu Beginn der Gespräche auch Klarheit über die Abspaltungspläne für einen Teil der Dienstleistungssparte GTS. Seit Monaten wird über einen Verkauf an den IT-Dienstleister Bechtle spekuliert. Dieser hatte die Verhandlungen bestätigt, wollte sich aber wie IBM nicht zum aktuellen Stand äussern.