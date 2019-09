Idorsia-Partner Janssen stellt Studienergebnisse zu Ponesimod in Stockholm vor

Der Idorsia-Partner Janssen Pharmaceutical hat in der Phase-III-Studie "OPTIMUM" zum Produktkandidaten Ponesimod - wie bereits im Juli angekündigt - positive Daten vorgelegt und diese nun im Detail vorgestellt. Im Vergleich mit der Behandlung von schubförmiger Multipler Sklerose mit dem Medikament Aubagio habe Ponesimod eine verbesserte Effizienz sowohl beim primären Endpunkt und als auch bei den meisten sekundären Endpunkten erreicht, teilte Janssen am Mittwoch am MS-Kongress in Stockholm mit.