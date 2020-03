Idorsia-Partner Janssen stellt US-Zulassungsantrag für MS-Kandidaten Ponesimod

Der Idorsia-Partner Janssen hat weitere Schritte in Richtung einer möglichen Zulassung des Produktkandidaten Ponesimod unternommen. So habe Janssen bei der US-Gesundheitsbehörde FDA den Zulassungsantrag für den Kandidaten zur Behandlung von Patienten mit Multipler Sklerose beantragt, wie aus einer Medienmitteilung von Idorsia am Donnerstag hervorging.