IDT Biologika füllt ab sofort Astrazeneca ab - Gespräche zu Sputnik V

In den kommenden drei Monaten sollen in Dessau-Rosslau nun mindestens zehn Millionen Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers abgefüllt werden. Danach laufen die vertraglich vereinbarten Rechte für Astrazeneca zunächst aus. Der Bund entschädigt Merz Pharma für das Entgegenkommen durch die freigegebenen Kapazitäten. Das deutete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Rande eines Besuches der Abfüllanlagen mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (beide CDU) am Freitag an.

Die abgefüllten Astrazeneca-Impfdosen verblieben nicht zwingend in Deutschland, sagte Firmenchef Betzing. Die Verteilung werde zwischen der EU und Astrazeneca geregelt. Bereits seit Mitte März füllt IDT Biologika auch den Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson ab und verpackt die Ampullen. Die ersten Chargen seien bereits ausgeliefert worden, sagte Betzing.

Längerfristig wird IDT Biologika dann ab Anfang 2023 den Impfstoff von Astrazeneca abfüllen. Dafür werden aktuell die Anlagen des Standortes für rund 100 Millionen Euro ausgebaut.

Spahn unterstrich die Bedeutung der Impfstoffproduktion in Deutschland. Es sei wichtig, im eigenen Land zu produzieren. Das verringere die Abhängigkeit von anderen Ländern. "Es ist gut, die Dinge zu Hause zu haben."

Laut IDT-Biologika-Chef Betzing führt das Unternehmen zudem Gespräche um eine mögliche Abfüllung des russischen Corona-Impfstoffes Sputnik V. "Es gibt Gespräche, aber das sind einfach nur Gespräche. Mehr nicht" sagte der Unternehmenschef.

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hatte Anfang März ein Prüfverfahren für Sputnik V im Rahmen einer sogenannten Rolling Review begonnen. Dabei werden Testergebnisse bereits geprüft, auch wenn noch nicht alle Daten vorliegen und noch kein Zulassungsantrag gestellt wurde. Aktuell begutachten EMA-Experten Produktion und Lagerung des Impfstoffs in Russland./wpi/DP/nas

(AWP)