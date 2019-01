Ifo: Deutsche Unternehmen stellen vorsichtiger ein

"Die zunehmende Sorge um die deutsche Konjunktur lässt die Unternehmen bei ihren Beschäftigtenplänen etwas zurückhaltender werden", kommentierten die Forscher die Ergebnisse. Das Beschäftigungsbarometer gab in allen vier betrachteten Sektoren nach, am deutlichsten im verarbeitenden Gewerbe. Die schwächelnde Industriekonjunktur schlage sich auch in der Personalsuche nieder, erklärte das Ifo-Institut.

Treibende Kraft blieben auf dem deutschen Arbeitsmarkt die Dienstleister. Dort würden die meisten neuen Stellen geschaffen. Auch im Baugewerbe werde weiter kräftig eingestellt. Trotz der jüngsten Abschwächung planten die deutschen Unternehmen weiterhin, ihren Mitarbeiterstamm zu vergrössern./bgf/jkr/mis

(AWP)