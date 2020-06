Ifo-Institut: Virus-Krise drückt weiter auf die Industrieproduktion

Die deutsche Industrie rechnet wegen der Corona-Krise laut einer Umfrage des Ifo-Instituts auch in den kommenden Monaten mit einem Produktionsrückgang. Allerdings dürfte sich der Einbruch deutlich verlangsamen. Im Mai sei der Ifo-Index zu den Produktionserwartungen auf minus 20,4 Punkte gestiegen, nach minus 51,0 Punkten im April, hiess es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung des Münchener Forschungsinstituts. Der Anstieg im Mai sei der stärkste Zuwachs des Index seit der Wiedervereinigung gewesen. "Aber das bedeutet nur, dass der Sturzflug nun flacher wird", sagt der Leiter der Ifo-Befragungen, Klaus Wohlrabe.