Ifo-Umfrage: Gefahr von Jobverlusten in deutschen Unternehmen sinkt

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt deutet sich nach der Corona-Krise laut einer Umfrage des Ifo-Institus eine Verbesserung der Lage an. "Die deutschen Unternehmen fahren ihre Entlassungspläne zurück", hiess es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung des Ifo-Instituts. Das von dem Münchener Forschungsinstitut aufgrund von Umfrageergebnissen ermittelte Beschäftigungsbarometer sei im August auf 95,4 Punkte gestiegen, nach 93,2 Punkten im Juli.