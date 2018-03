IG Metall stellt Ja zur Fusion von Thyssenkrupp und Tata in Frage

Die IG Metall stellt überraschend ihre Zustimung zur Stahlfusion von Thysenkrupp mit dem indischen Hersteller Tata wieder in Frage. Auslöser ist die Frage der Einbindung des niederländischen Tata-Stahlwerks in Ijmuiden in die Struktur des neuen Stahlkonzerns, wie die Gewerkschaft am Mittwoch bestätigte. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" ("WAZ", Donnerstagausgabe) darüber berichtet.