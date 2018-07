IG Metall warnt vor Kurswechsel bei Thyssenkrupp

Angesichts der aktuellen Führungskrise bei Thyssenkrupp hat die IG Metall vor einem Kurswechsel zu Lasten der Beschäftigten gewarnt. "Wenn sie etwas gegen die Arbeitnehmerschaft machen wollen, müssen sie mit Ärger rechnen", sagte der nordrhein-westfälische Bezirksleiter der Gewerkschaft, Knut Giesler, am Montag beim NRW-Stahlgipfel in Düsseldorf. Nach dem überraschenden Rücktritt von Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger in der vergangenen Woche war über eine mögliche Zerschlagung des Essener Konzerns spekuliert worden.