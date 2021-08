IGEA erwartet nach Übernahme von Blue Sky deutliche Umsatzsteigerung

Die an der SIX kotierte niederländische IGEA Pharma erwartet nach der Übernahme von Blue Sky Natural Resources (BSNR) eine markante Zunahme von Umsatz und Gewinn. Über die nächsten drei Jahre dürften aus dem mit BSNR gebildeten Joint Venture kumuliert 264 Millionen Franken an Umsatz resultieren, teilte das Unternehmen am Montag mit.