IGEA grenzt Verlust im Halbjahr ein

IGEA Pharma hat im ersten Halbjahr 2020 erneut tiefrote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich steht ein Fehlbetrag von 0,55 Millionen US-Dollar, wie die an der Schweizer Börse SIX kotierte holländische Firma am späten Mittwochabend mitteilte. Im Vorjahr war der Verlust mit 0,95 Millionen aber noch grösser ausgefallen.