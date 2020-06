Das holländische Pharmaunternehmen IGEA nominiert Lieven Baten für den Verwaltungsrat. Als nicht-exekutives Mitglied solle er an der kommenden Generalversammlung vom 3. Juli gewählt werden, teilte IGEA am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Baten sei Partner des Gesundheitsunternehmens Acalis, mit dem IGEA Anfang Mai seine Vertriebspartnerschaft im Bereich Alzheimer ausgebaut hat.