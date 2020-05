Das holländische Pharmaunternehmen IGEA vermeldet positive Ergebnisse mit einem Covid-19-Schnelltest. Laut dem an der SIX kotierten Unternehmen gibt es Hinweise, dass der eigene Antikörper-Tests zur Erkennung des Coronavirus dem etablierten Elisa-Verfahren überlegen sei, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.