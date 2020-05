IGEA wird Ergebnis 2019 später veröffentlichen - Ungeprüfter Verlust 1,9 Mio USD

Für eine rechtzeitige Veröffentlichung der definitiven Zahlen und des Geschäftsberichts 2019 kam dem Unternehmen die Corona-Krise dazwischen. Gemäss Mitteilung vom Freitag musste die Initiative zur Mittelbeschaffung im Zusammenhang mit der Übernahme des Medizinaltechnik-Geschäfts von Meditalia ausgesetzt werden. Infolgedessen habe man Gespräche mit einem Hauptaktionär über alternative Finanzierungsmassnahmen aufgenommen, um die für die Fortführung der Geschäftstätigkeit erforderlichen Mittel zu sichern.

Dies habe zu einer Verzögerung bei der Fertigstellung des Jahresberichts geführt. Zwar seien in der Zwischenzeit die für die Fortführung des Geschäftsbetriebs erforderlichen Mittel gesichert, man wolle die Initiative zur Geldbeschaffung aber trotzdem wieder aufnehmen, um die "finanzielle Gesamtsituation der Gruppe weiter zu stärken und eine solide Marktposition bei den Produkten aufzubauen", wie es in der Mitteilung heisst.

Gemäss den Vorgaben der SIX müsste der Jahresbericht eines kotierten Unternehmens bis Ende April des Folgejahres veröffentlicht sein. Daher behält sich SIX Regulation das Recht vor, den Handel der IGEA-Aktien zu sistieren, falls der Geschäftsbericht 2019 nicht bis spätestens Dienstag, 2. Juni 2020 (07.30 Uhr) eingereicht wird.

Die Generalversammlung des Unternehmens, dessen Aktien im Dezember 2018 mittels Direct Listings an die SIX kamen, soll am 26. Juni 2020 stattfinden.

uh/jl

(AWP)