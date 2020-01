Iliad greift Kooperation von Swisscom-Tochter Fastweb mit Wind Tre in Italien an

Der italienischen Swisscom-Tochter Fastweb droht juristisches Ungemach in Italien. Die französische Telekom- und Mediengruppe Iliad habe die Annullierung der Zusammenarbeit von Fastweb und dem Unternehmen Wind Tre im Bereich 5G beantragt, heisst es in einem Artikel der Nachrichtenagentur Reuters. Diese stützt sich dabei auf Einsicht in ein Gerichtsdokument sowie auf eine mit der Sache vertraute Person. Ein erste Anhörung in dieser Sache sei gemäss diesem Dokument für den 12 Februar 2020 anberaumt.