Im CS-Mosambik-Skandal kritisiert SEC-Kommissarin Auflagen für CS-Töchter

Im Korruptionsskandal der Credit Suisse in Mosambik kritisiert eine Kommissarin der US-Börsenaufsicht SEC die Auflagen für gewisse Tochtergesellschaften der Grossbank: Die Auflagen würden gewisse Investmentfondsdienstleister treffen, die an den illegalen Aktivitäten nicht beteiligt gewesen seien, erklärte SEC-Kommissarin Hester Peirce am Mittwochabend in einer Beitrag auf der SEC-Homepage.