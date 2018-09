Immobilienboom bringt deutscher Baubranche gut laufende Geschäfte

Die grosse Nachfrage nach Immobilien bringt der deutschen Bauwirtschaft kräftig wachsende Geschäfte. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe um 6 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Allein im Juni kletterten die Erlöse um 8,5 Prozent.