Novavest will ihr Immobilienportfolio durch Zukäufe von Wohn- und Wohn-/Geschäftsliegenschaften vergrössern. Die Immobilienfirma beabsichtigt daher, eine Kapitalerhöhung in der Zeit vom 30. November bis 11. Dezember 2020 unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre durchzuführen. Diese Erhöhung erfolgt aus dem bereits bestehenden genehmigten Kapital, das die Aktionäre an der Generalversammlung vom 25. Mai 2020 beschlossen hatten.

pre/jb

(AWP)