Immobilienfonds Swiss Life REF erzielt Halbjahresgewinn von 11,4 Mio Franken

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties hat im ersten Halbjahr 2019/20 (per 31.März) einen Gewinn von 11,4 Millionen Franken erzielt. Zum Stichtag hielt der in Wohn- und in Geschäftsliegenschaften investierende Immobilienfonds 88 Immobilien mit einem Marktwert von rund 1,27 Milliarden Franken.