Immobilienfonds Swiss Life REF gibt Details zur Kapitalerhöhung bekannt

Der Ausgabepreis werde in der zweiten Novemberhälfte bekanntgegeben, heisst es weiter. Er basiere auf dem Inventarwert per 30. September 2021 abzüglich der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020/21, zuzüglich des Einkaufs in den laufenden Ertrag und einer Ausgabekommission von 2 Prozent. Die Bezugsfrist ist vom 29. November bis 10. Dezember 2021 geplant, die Liberierung per 16. Dezember 2021.

Mit der Kapitalerhöhung im Umfang von 300 Millionen Franken soll wie früher bekannt gegeben ein Immobilienportfolio von rund 340 Millionen erworben werden. Dieses befindet sich zurzeit im Eigentum der Swiss Life.

Das Zugangsportfolio besteht den Angaben zufolge aus 17 Wohnliegenschaften in wirtschaftsstarken Regionen. Rund die Hälfte der Liegenschaften (gemessen am Marktwert) liegen in den Städten Zürich, Genf und Lausanne sowie deren unmittelbaren Nachbargemeinden. Die restlichen Liegenschaften verteilen sich auf die weiteren Agglomerationen der Grossstädte sowie die Klein- und Mittelzentren.

Nach der Akquisition werde der Fonds über 155 Liegenschaften mit knapp 4000 Wohnungen verfügen und rund 70 Prozent der Fondserträge aus Mietwohnungen erwirtschaften, heisst es weiter.

sig/rw

(AWP)