Die Milliardärsbrüder, bekannte Immobilieninvestoren mit Sitz in Grossbritannien, haben unterrichteten Kreisen zufolge in diesem Jahr fast 2,5 Milliarden Dollar für US-Akquisitionen und Finanzierungsgeschäfte ausgegeben.

Dazu gehören Büro-, Einzelhandels- und Hotelimmobilien in Manhattan, wo die Investments gesunken sind, da Büroangestellte und Touristen angesichts der Pandemie zu Hause bleiben. Die Brüder, die zusammen auf ein Vermögen von mehr als 12 Milliarden Dollar kommen, erwarben ein Einzelhandelsobjekt in der Fifth Avenue sowie das Fünf-Sterne-Hotel Surrey auf der Upper East Side.

Sie stellten auch die Finanzierung für die US-Zentrale der Grossbank HSBC in der Fifth Avenue und das Park Lane Hotel, das an den Central Park grenzt, zur Verfügung, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

"Wenn jemand jetzt Kapital in Manhattan steckt, wettet er auf die Zukunft der Stadt", sagte Jim Costello, Senior Vice President bei der Researchfirma Real Capital Analytics. "Es kann für einen Investor hilfreich sein, sich ins Feuer zu wagen, wenn sich niemand anderes dorthin bewegt." Eine Sprecherin der Reuben-Brüder lehnte eine Stellungnahme ab.

(Bloomberg)