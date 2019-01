Mit der Verknüpfung der Systeme will das Immobilienportal der Kantonalbanken Immobilienmaklern ermöglichen, Objekt-, und Kontaktverwaltung zentral zu erledigen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Finanzielle Details zur Partnerschaft wurden in dem Communiqué hingegen keine gemacht.

Newhome.ch wurde 2013 gegründet und istein Unternehmen von 18 Kantonalbanken mit Sitz in Zürich.

kw/cf

(AWP)