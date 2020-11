Immobilienverband Coptis lanciert Plattform für indirekte Immobilienanlagen

Die Online-Plattform bündle quantitative Marktdaten, Branchennews, Akteure des Immobiliensektors, Konjunkturanalysen sowie didaktische Inhalte, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Zudem soll sie die Immobilienverbriefung fördern.

Den Angaben zufolge beträgt die Immobilienverbriefung in der Schweiz derzeit lediglich 3 bis 5 Prozent. In einigen Nachbarländern seien es bis zu 30 Prozent. Betrieben werde Immoday von einem in Nyon ansässigen dreiköpfigen Team bestehend aus dem Präsidenten Riccardo Boscardin, Marc-Henri Bujès und Philippe Perret du Cray.

sta/uh

(AWP)