Immofonds steigert Gewinn dank höheren Mieteinnahmen

Der an der SIX kotierte Immobilienfonds Immofonds hat im ersten Halbjahr 2018/19 (per 31.12) die Mietzinseinnahmen um 4,6 Prozent auf 36,6 Millionen Franken gesteigert. Die Mietausfallrate sei im Vergleich zur Vorjahresperiode auf 4,6 von 5,1 Prozent reduziert worden, teilte der schwergewichtig in Wohnliegenschaften investierende Anlagefonds am Mittwoch mit.