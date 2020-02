Immofonds steigert Mietzinseinnahmen

Der an der SIX kotierte Immofonds hat im ersten Halbjahr 2019/20 (per 31.12) die Mietzinseinnahmen um 3,9 Prozent auf 38,0 Millionen Franken gesteigert. Die Zunahme sei vorwiegend auf die in den vergangenen 12 Monaten neu akquirierten Liegenschaften zurückzuführen gewesen, teilte der schwergewichtig in Wohnliegenschaften investierende Anlagefonds am Montag mit.